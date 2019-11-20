ЦИК Узбекистана опровергла информацию о "мертвых душах" среди кандидатов

В Сети появились данные, что один из зарегистрированных по избирательным спискам кандидат в депутаты несколько лет назад умер. Центризбирком провела проверку и данный факт не подтвердила.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии сообщили о том, что информация о "мертвых душах" в списке одной из партий не нашла подтверждения.

В официальном telegram-канале ЦИК сообщается, что проведенная проверка не подтвердила появившуюся ранее информацию о таком кандидате.

"Центральная избирательная комиссия провела проверку достоверности информации, содержащейся в появившихся 20 ноября в социальных сетях сообщениях относительно предполагаемой регистрации умершего несколько лет назад человека в качестве кандидата в депутаты. Сообщаем, что данная информация не нашла подтверждения", — говорится в сообщении.

Разъяснений по поводу того, чем была вызвана такая информация и кто имелся в виду, пока не последовало.

Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса состоятся 22 декабря 2019 года. На 150 мест в парламенте претендуют 750 зарегистрированных кандидатов от всех пяти действующих в стране партий. Официально предвыборная агитация стартовала 18 ноября.