Представитель Беларуси утвержден на пост генсека ОДКБ

Председательство в организации переходит к Беларуси согласно утвержденным правилам ОДКБ. Представитель РБ будет возглавлять организацию в течение следующих трех лет.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Главы стран – участниц Организации договора о коллективной безопасности утвердили представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря организации с 1 января 2020 года, заявил на саммите ОДКБ в Бишкеке исполняющий обязанности генсека организации Валерий Семериков. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Сегодня главы государств поздравили Станислава Зася с вступлением в должность генсека ОДКБ с 1 января 2020 года", — заявил Семериков.

По его словам, председательство в организации переходит к Беларуси согласно утвержденным правилам ОДКБ — когда страны, чьи представители возглавляют блок, сменяются в алфавитном порядке.

Представитель РБ будет возглавлять организацию в течение следующих трех лет.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ прошла в четверг в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.