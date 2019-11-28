Президент Туркменистана прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с рабочим визитом и для участия во второй Консультативной встрече глав Центральноазиатских государств.
В Ташкентском международном аэропорту им. Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.
После торжественной церемонии встречи делегация Туркменистана направилась в отведенную для нее резиденцию.
Сегодня президенты обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе встречи планируется обмен мнениями о ходе реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки.