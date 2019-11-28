Президент Туркменистана прибыл в Ташкент

В ходе встречи планируется обмен мнениями о ходе реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с рабочим визитом и для участия во второй Консультативной встрече глав Центральноазиатских государств.

© УзА / Темур Мамадаминов Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент

В Ташкентском международном аэропорту им. Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

После торжественной церемонии встречи делегация Туркменистана направилась в отведенную для нее резиденцию.

© УзА / Темур Мамадаминов Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент

Сегодня президенты обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи планируется обмен мнениями о ходе реализации совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также по актуальным вопросам региональной и международной повестки.