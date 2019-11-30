Правоохранители столиц СНГ обсудили сотрудничество

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Совещание глав столичных подразделений органов внутренних дел и полиции стран-участниц СНГ впервые состоялось 29 ноября в Ташкенте, пишет МВД Узбекистана.

Известно, что на заседании обсуждались вопросы обмена опытом борьбы с преступностью в сфере информационных технологий, противодействия незаконному обороту наркотиков и террористической деятельности; обеспечения безопасности туристов.

Также участники совещания обменялись мнениями в сфере противодействия преступности, в том числе киберпреступности, обеспечения общественного порядка в столицах во время проведения массовых международных спортивных и зрелищных мероприятий и подчеркнули необходимость установления взаимного обмена информацией.

Столичные правоохранители стран СНГ договорились совместно проводить профилактические, оперативно-розыскные и специальные мероприятий по выявлению лиц и организаций, причастных к преступлениям террористического и экстремистского характера.

"Практически все инициативы, принимаемые на пространстве Содружества, реализуются именно столичными подразделениями. Однако этот опыт до сегодняшнего времени фактически не освещался. Благодаря сотрудникам столичных подразделений органов внутренних дел и полиции ежегодно предотвращается и раскрывается значительное количество тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений", – подчеркнул генерал-лейтенант П. Бобожонов.

Участники встречи поддержали инициативу узбекской стороны о придании совещанию статуса постоянно действующего органа. ГУВД Ташкента и Управлением МВД Таджикистана по Душанбе подписали меморандум о взаимопонимании. Гости также посадили во дворе столичного ГУВД деревья в качестве символа нового витка сотрудничества и укрепления дружественных связей.

Напомним, вчера, после плодотворных переговоров главы государств Центральной Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой.

29 ноября в Ташкенте прошла вторая консультативная встреча глав государств СНГ, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия, согласованы первоочередные меры, направленные на расширение партнерства в Центральной Азии.