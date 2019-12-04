Порочная практика: США снова не выдали визы российской делегации

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Посольство РФ в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США.

По данным дипмиссии, документы не получили члены делегации Федерального казначейства России, а также директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов.

Делегация казначейства должна была приехать в Вашингтон 3 декабря, чтобы принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, а Мальгинов планировал посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

Посольство России в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и "срывают важнейшие переговорные форматы".

"На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет", — отмечается в публикации.

Также сотрудники российского посольства выразили надежду, что американская сторона откажется от "порочной визовой практики".

"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды", — говорится в материале.

Ранее США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. В ответ Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил, что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН".