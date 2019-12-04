12:40 04 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Американский флаг. Вашингтон

Порочная практика: США снова не выдали визы российской делегации

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
57 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/12/58/125879.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191204/12934058/Porochnaya-praktika-SShA-snova-ne-vydali-vizy-rossiyskoy-delegatsii.html

Американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и "срывают важнейшие переговорные форматы", отметили в дипмиссии.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. Посольство РФ в Вашингтоне заявило о новых случаях невыдачи американской стороной виз членам российских делегаций, направляющимся в США.

По данным дипмиссии, документы не получили члены делегации Федерального казначейства России, а также директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов. 

Делегация казначейства должна была приехать в Вашингтон 3 декабря, чтобы принять участие в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, а Мальгинов планировал посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

Посольство России в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и "срывают важнейшие переговорные форматы".

"На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет", — отмечается в публикации.

Позор для США
Глухая стена: российским дипломатам отказали в получении виз в США
Также сотрудники российского посольства выразили надежду, что американская сторона откажется от "порочной визовой практики". 

"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды", — говорится в материале.

Ранее США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. В ответ Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил, что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН".

Теги:
Россия, США, виза



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Отабек Умаров
Миллион подписчиков и друзья-селебы: чем знаменит зять Мирзиёева
Путин: необходимо наращивать боевые возможности флота
Путин потребовал усилить российский флот – видео
Судейская карьера Равшана Ирматова в цифрах
Один в поле воин: пять рекордов арбитра Равшана Ирматова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться