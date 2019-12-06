Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов провели телефонный разговор

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил по телефону с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

"В ходе беседы затронут ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику межправительственного взаимодействия России и Узбекистана", — говорится в сообщении.

Межправительственное взаимодействие двух стран в настоящее время находится на высоком уровне. Главы Кабминов Узбекистана и РФ регулярно встречаются как непосредственно в двустороннем формате, так и на различных международных площадках.

В частности в начале ноября в Ташкенте проходил саммит глав правительств стран ШОС, в котором принимал участие и Дмитрий Медведев. Ранее, в конце октября этого года Абдулла Арипов посещал Москву, где сначала принял участие в форуме "Открытые инновации 2019", а затем в заседании глав правительств СНГ, состоявшемся 25 октября.