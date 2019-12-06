Одна ошибка, и выборы будут неверно интерпретированы — глава ЦИК

В Узбекистане полным ходом готовятся к парламентским выборам. В экспериментальном порядке на участках внедряются системы онлайн-наблюдения, а также устройства идентификации избирателей.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Узбекский Центризбирком планирует оснастить десятки избирательных округов оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

Данное мероприятие будет проведено в тестовом режиме.

"Мы планируем использовать устройства для биометрической идентификации в 20 избирательных округах", - заявил председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов в ходе очередного заседания комиссии.

Абдусаломов также сообщил, что устройства будут применены в практике выборов в Узбекистане впервые.

Глава ЦИК, вместе с тем отметил, что в режиме онлайн впервые будет создана возможность наблюдения за ходом выборов на 60 избирательных участках.

"Мы должны правильно организовать данный процесс. Одна ошибка может стать причиной неправильной интерпретации выборов", - добавил он.

Напомним, в республике также сформирован единый электронный список избирателей (ЕЭСИ), в который включены 20,6 млн. граждан, 2 миллиона из которых впервые примут участие в голосовании. ЕЭСИ в тестовом режиме был впервые использован в декабре 2017 года на выборах районных кенгашей (советов) народных депутатов в Ташкенте.

Парламентские выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана состоятся 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - УзЛиДеП, НДПУ, "Миллий тикланиш", "Адолат" и Экопартия - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. Все 750 кандидатов зарегистрированы Центризбиркомом 15 ноября. А 18 ноября в республике был дан старт предвыборной агитации.