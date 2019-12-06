00:38 07 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск

Одна ошибка, и выборы будут неверно интерпретированы — глава ЦИК

© Sputnik / Алексей Даничев
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (44)
93 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/343/02/3430244.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191206/12961049/Odna-oshibka-i-vybory-budut-neverno-interpretirovany---glava-TsIK-.html

В Узбекистане полным ходом готовятся к парламентским выборам. В экспериментальном порядке на участках внедряются системы онлайн-наблюдения, а также устройства идентификации избирателей.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Узбекский Центризбирком планирует оснастить десятки избирательных округов оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

Данное мероприятие будет проведено в тестовом режиме.

"Мы планируем использовать устройства для биометрической идентификации в 20 избирательных округах", - заявил председатель ЦИК Мирзо-Улугбек Абдусаломов в ходе очередного заседания комиссии. 

Абдусаломов также сообщил, что устройства будут применены в практике выборов в Узбекистане впервые.

Глава ЦИК, вместе с тем отметил, что в режиме онлайн впервые будет создана возможность наблюдения за ходом выборов на 60 избирательных участках.

"Мы должны правильно организовать данный процесс. Одна ошибка может стать причиной неправильной интерпретации выборов", - добавил он.

Напомним, в республике также сформирован единый электронный список избирателей (ЕЭСИ), в который включены 20,6 млн. граждан, 2 миллиона из которых впервые примут участие в голосовании. ЕЭСИ в тестовом режиме был впервые использован в декабре 2017 года на выборах районных кенгашей (советов) народных депутатов в Ташкенте.

© Sputnik / Илья Питалев
Глава российского ЦИК Памфилова прибудет в Узбекистан

Парламентские выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана состоятся 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - УзЛиДеП, НДПУ, "Миллий тикланиш", "Адолат" и Экопартия - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. Все 750 кандидатов зарегистрированы Центризбиркомом 15 ноября. А 18 ноября в республике был дан старт предвыборной агитации.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (44)
Теги:
технологии, опознание, избиратели, выборы, Узбекистан, парламентские выборы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте выступил легендарный ансамбль танца из Дагестана Лезгинка
Гибкость, страсть и грациозность: ансамбль "Лезгинка" в Ташкенте – фото
Дональд Трамп пообещал решить проблему с невыдачей виз российским дипломатам в ООН
"Российская комната тут самая секретная, мы не смогли ее найти" - Небензя в Белом доме США
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться