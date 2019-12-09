Стало известно о предстоящем визите Лаврова в Ташкент

Сообщается, что глава МИД России прибудет с официальным визитом в Узбекистан, чтобы выступить перед студентами филиала МГИМО, который сегодня открылся в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в столицу Узбекистана в январе. Об этом стало известно в ходе мероприятия, посвященному открытию филиала МГИМО в Ташкенте.

"Действительно, у нас в повестке дня этот визит стоит, и это будет где-то в середине января следующего года. Одним из важных пунктов пребывания российского министра в Узбекистане является посещение филиала МГИМО и Университета мировой экономики и международных отношений совместно. Мы все вместе встретимся, и Сергей Викторович, кроме всего прочего, обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех здесь, естественно, заинтересует", - отметил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Напомним, сегодня состоялась торжественная церемония по случаю открытия филиала знаменитого российского вуза в Ташкенте.

В мероприятии приняли участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор УМЭД, российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонии также побывали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.

Предстоящий визит российского министра в столицу Узбекистана и посещение им филиала МГИМО неслучайны.

Сергей Лавров сам является выпускником этого университета. Он успешно окончил МГИМО в 1972 году (восточное отделение) и в процессе обучения овладел тремя языками (английским, французским и сингальским). Дипломат даже написал для вуза гимн.