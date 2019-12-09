12:49 09 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Пресс-конференция министра иностранных дел РФ С. Лаврова

Стало известно о предстоящем визите Лаврова в Ташкент

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/726/76/7267623.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191209/12971051/Stalo-izvestno-o-predstoyaschem-vizite-Lavrova-v-Tashkent.html

Сообщается, что глава МИД России прибудет с официальным визитом в Узбекистан, чтобы выступить перед студентами филиала МГИМО, который сегодня открылся в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в столицу Узбекистана в январе. Об этом стало известно в ходе мероприятия, посвященному открытию филиала МГИМО в Ташкенте.

"Действительно, у нас в повестке дня этот визит стоит, и это будет где-то в середине января следующего года. Одним из важных пунктов пребывания российского министра в Узбекистане является посещение филиала МГИМО и Университета мировой экономики и международных отношений совместно. Мы все вместе встретимся, и Сергей Викторович, кроме всего прочего, обещал выступить с короткой лекцией на тему, которая всех здесь, естественно, заинтересует", - отметил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Напомним, сегодня состоялась торжественная церемония по случаю открытия филиала знаменитого российского вуза в Ташкенте.

МГИМО
МГИМО
Кузница дипломатов: в Ташкенте откроется филиал МГИМО

В мероприятии приняли участие глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, ректор УМЭД, российские и узбекские дипломаты и бизнесмены. На церемонии также побывали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, профессора и преподаватели вуза.

Предстоящий визит российского министра в столицу Узбекистана и посещение им филиала МГИМО неслучайны. 

Сергей Лавров сам является выпускником этого университета. Он успешно окончил МГИМО в 1972 году (восточное отделение) и в процессе обучения овладел тремя языками (английским, французским и сингальским). Дипломат даже написал для вуза гимн.

По теме

Лавров рассказал, сколько Россия потратила на помощь странам ЦА – видео
Лавров: Западу стоит отказаться от имперских замашек и привычек из прошлых веков
В ООН выстроилась очередь из желающих поговорить с Лавровым
Теги:
Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото
Жизнь после смерти: Гюмри спустя 31 год
Смерти вопреки: как живет Гюмри спустя 31 год после землетрясения
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться