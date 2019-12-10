Лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам саммита в Париже

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. По итогам встречи в Париже лидеров стран "нормандской четверки" Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского принято коммюнике. Документ поступил в распоряжение РИА Новости.
Он состоит из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений Минских соглашений" и "Продолжение".
Документ называет Минские соглашения базисом работы в "нормандском" формате. Кроме того, в нем выражена заинтересованность "четверки" в согласовании особого статуса региона.
Также декларация предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, следующая встреча состоится через четыре месяца. Одной из ее основных тем должна стать организация местных выборов в Донбассе.
Российский лидер Владимир Путин, комментируя итоги встречи, назвал работу саммита "очень полезной". Он поблагодарил участников переговоров и отметил, что в документе подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта.
Президент РФ также заявил, что Москва намерена делать все для того, чтобы конфликт в Донбассе был урегулирован.
По его словам, в данном вопросе произошло "потепление", и достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.
"Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", — сказал Путин.
Зеленский подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию страны.
"Украина — унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства", — заявил он.
Кроме того, президент отметил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи заявил о прогрессе по нескольким вопросам.
"Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев", — пояснил он.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что участники саммита договорились придерживаться формулы Штайнмайера, и добавила, что речь идет о "дополнении к Минским соглашениям", в частности, о предоставлении Донбассу особого статуса на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.