Лидеры "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам саммита в Париже

В Париже прошел первый за три года саммит в "нормандском формате". Переговорный день продлился более восьми часов.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. По итогам встречи в Париже лидеров стран "нормандской четверки" Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского принято коммюнике. Документ поступил в распоряжение РИА Новости.

Он состоит из трех пунктов: "Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта", "Меры по реализации политических положений Минских соглашений" и "Продолжение".

Документ называет Минские соглашения базисом работы в "нормандском" формате. Кроме того, в нем выражена заинтересованность "четверки" в согласовании особого статуса региона.

Также декларация предусматривает разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

© Sputnik / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, следующая встреча состоится через четыре месяца. Одной из ее основных тем должна стать организация местных выборов в Донбассе.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя итоги встречи, назвал работу саммита "очень полезной". Он поблагодарил участников переговоров и отметил, что в документе подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта.

Президент РФ также заявил, что Москва намерена делать все для того, чтобы конфликт в Донбассе был урегулирован.

По его словам, в данном вопросе произошло "потепление", и достигнутые договоренности дают основания полагать, что процесс идет в правильном направлении.

"Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", — сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов выполнять достигнутые в Париже договоренности, но это "дорога с двухсторонним движением". Также он отметил: после встречи осталось много вопросов, которые решить не удалось, и выразил уверенность, что это будет сделано.

Зеленский подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию страны.

"Украина — унитарное государство, это неизменная статья конституции Украины и нерушимый принцип существования государства", — заявил он.

Кроме того, президент отметил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству.

© Sputnik / Алексей Никольский Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский (справа налево) во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи заявил о прогрессе по нескольким вопросам.

"Это темы разведения, прекращения огня, обмена пленными, необходимости восстановления доверия в течение ближайших месяцев", — пояснил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что участники саммита договорились придерживаться формулы Штайнмайера, и добавила, что речь идет о "дополнении к Минским соглашениям", в частности, о предоставлении Донбассу особого статуса на время проведения местных выборов, и после оценки этих выборов ОБСЕ будет возможно ввести особый статус на постоянной основе.