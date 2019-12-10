Сколько узбекистанцев смогут проголосовать за рубежом на выборах в парламент

В этом году для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны (в прошлом году — 44).

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Около 1,8 миллиона узбекистанцев, находящихся за пределами родной страны, смогут проголосовать на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов на очередном заседании.

"По состоянию на 9 декабря 1 790 039 человек, или 8,7% от общего числа избирателей, прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом", — сказал Истамов.

Он напомнил, что находящиеся за границей граждане страны могут самостоятельно обратиться в письменной форме о включении в список избирателей в участковую избирательную комиссию, образованную при дипмиссиях Узбекистана за рубежом. Для этого требуются лишь данные, содержащиеся в паспорте, и контакты.

На 9 декабря в едином списке избирателей зарегистрировано 20,53 миллиона человек, из них 18,74 миллиона (91,3% от общего числа избирателей) будут голосовать на избирательных участках на территории республики.

По словам Истамова, процесс проверки списка избирателей завершился 8 декабря.

"Списки были размещены на всех избирательных участках, чтобы избиратели могли с ними ознакомиться", — добавил он.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны (в прошлом году — 44).

На предыдущих парламентских выборах 2014 года в список избирателей за рубежом были включены 13,3 тысячи узбекистанцев. При этом, по официальным данным, за пределами Узбекистана находятся около 2,5 миллиона граждан республики.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.