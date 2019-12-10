ЦИК Узбекистана заявил о готовности к проведению досрочного голосования

Очередные парламентские выборы в республике состоятся 22 декабря. Досрочное голосование пройдет с 12 по 18 декабря.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Все избирательные участки готовы к проведению досрочного голосования на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса, заявил заместитель председателя ЦИК страны Махмуд Истамов на заседании во вторник.

"В настоящее время все избирательные участки полностью готовы к досрочному голосованию", — сказал Истамов.

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — за границей. На 9 декабря в едином списке избирателей зарегистрированы 20 529 590 человек.

Для досрочного голосования гражданин на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу) получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии.

При этом участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателя дополнительных документов, подтверждающих причину невозможности его прибытия на свой избирательный участок в день выборов, добавили в ЦИК.

Избирательные бюллетени уже доставлены на участки, добавил Истамов.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане состоятся 22 декабря. В соответствии с Избирательным кодексом страны, досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов. То есть в этом году оно пройдет с 12 по 18 декабря.