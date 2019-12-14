В Узбекистане снова появятся частные нотариусы - закон

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Сенат одобрил закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с коренным совершенствованием системы нотариата", сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Документ предусматривает поправки в законы "О залоге", "О нотариате", "О лизинге", "Об ипотеке", "О риэлторской деятельности", "Об обмене кредитной информацией", "Об опеке и попечительстве", "О медиации", Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы, а также внесение изменений в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

Предусматривается поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственные нотариальные конторы. Будет определен порядок организации деятельности Нотариальной палаты Республики Узбекистан, ее основные задачи и направления деятельности. Законодательно отменяется обязательное нотариальное удостоверение для отдельных видов сделок, а также предусматривается введение новых видов нотариальных действий.

Также отменяются некоторые требования при удостоверении договоров отчуждения, найма (аренды) и безвозмездного пользования имущества, а также упрощается процесс удостоверения такого рода сделок.

Кроме того, законом внедряется механизм осуществления нотариальных действий дистанционно, в том числе посредством видеоконференцсвязи. Предусматривается страхование гражданской ответственности нотариусов негосударственных нотариальных контор в целях защиты граждан от ущерба, причиненного в процессе исполнения нотариусом своих профессиональных обязанностей, предоставление оперативных нотариальных услуг путем совершенствования системы электронного обращения к нотариусу.