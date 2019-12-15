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Кабинки для голосования на территории посольства Узбекистана в РФ

Как найти свой участок для голосования на выборах — видеоинструкция

Посольство РФ в Узбекистане
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (54)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191215/13015245/Kak-nayti-svoy-uchastok-dlya-golosovaniya-na-vyborakh--videoinstruktsiya.html

В Узбекистане 22 декабря пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши. С 12 по 18 декабря в республике и в десятках стран по всему миру проходит досрочное голосование.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Пресс-служба ЦИК Узбекистана напомнила гражданам, как им узнать свой избирательный участок для голосования в день выборов 22 декабря. Подробная видеоинструкция опубликована в телеграмм-канале Центризбиркома.

В частности, проверить, к какому именно участку вы относитесь, можно в личном онлайн-кабинете избирателя на сайте elections.uz или hsaylov.mfa.uz (для избирателей за рубежом).

После ввода контрольных данных гражданин получит необходимую информацию, где он сможет отдать свой голос за того или иного кандидата.

Если в электронном списке избирателей избирателя не оказалось, он может обратиться в любую ближайшую избирательную комиссию с документами, но сделать это нужно до 18 декабря.

Женщина голосует на избирательном участке
© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах в парламент
На территории РФ для узбекистанцев открыты восемь участков - во всех городах, где есть генеральные консульства: Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Владивосток, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. В Москве сформированы два участка - в Посольстве Узбекистана и при филиале Агентства по внешней трудовой миграции на территории консульского отдела. Граждане Узбекистана смогут проголосовать досрочно на этих участках с 12 по 18 декабря с 9.00 до 18.00 по московскому времени, а 22 декабря — с 8.00 до 20.00 МСК. 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (54)
Теги:
Посольство Республики Узбекистан в РФ, голосование, выборы, ЦИК Узбекистана



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