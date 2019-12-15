Сенат Узбекистана снял неприкосновенность с прокуроров и сотрудников СГБ

В ходе 25-го заседания Сената Олий Мажлис одобрены изменения в ряд законов, в том числе касающихся статуса и полномочий сотрудников прокуратуры и Службы национальной безопасности при рассмотрении административных дел.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил поправки в закон, согласно которым, сотрудников прокуратуры, а также военнослужащих СГБ можно будет привлекать к административной ответственности без согласования этих решений с их вышестоящим руководством.

Так из двух законов - "О прокуратуре" и "О Службе государственной безопасности" из статей 49 и 37 соответственно были исключены пункты о гарантии неприкосновенности в случае совершения административных правонарушений. Если ранее такие дела рассматривались только после санкции вышестоящего руководства сотрудника, то теперь такое положение упразднено.

В Прокуратуре Узбекистана пояснили, что данная мера связана с тем, что при выписывании, например. штрафов о нарушениях ПДД приходилось проходить сложную процедуру согласования, требовавшую вмешательства высокого руководства. Теперь исполнительные органы смогут применять соответствующие административные меры напрямую.

В ходе заседания Сената Олий Мажлиса также рассмотрен и одобрен закон о статусе и полномочиях Национальной гвардии Узбекистана. В частности в нем прописана сфера ответственности созданной структуры, которая напрямую подчиняется президенту республики, а руководитель Нацгвардии приравнивается к министру и также назначается на эту должность непосредственно главой государства.