Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял "бандеровскую власть"

По мнению политика, на полуостров могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы вместе построить мосты, подобные Крымскому.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина за пять лет пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост.

"Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего", — написал Журавко в описании к видео, которое разместил на своем YouTube-канале.

Он отметил, что радуется, смотря этот ролик.

"Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком", — восхитился политик.

По его мнению, на полуостров могли бы ходить украинские поезда, регион могла бы питать вода из Днепра, а Россия и Украина могли бы вместе строить мосты, подобные Крымскому.

"Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов. Из Одессы напрямую идут грузы, через Крым в Сочи. Херсон отправляет свои баштаны на Крым и на Сочи. А херсонцы садятся на прямой скорый поезд "Ласточка", ехать на отдых в Крым. Вот это моя мечта!" — заявил Алексей Журавко.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года в результате референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось более 95 процентов жителей полуострова. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Мост из Краснодарского края в Крым — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Движение автотранспорта запустили 16 мая прошлого года. Открытие железнодорожного сообщения запланировано на декабрь 2019-го.