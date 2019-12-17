Президент отбыл в Японию по приглашению премьер-министра этой страны

Первый пункт программы визита Мирзиёева – крупный промышленный и интеллектуальный центр страны – город Нагоя.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ 17 декабря отбыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Узбекистан и Япония является стратегическими партнерами, обе страны связывает тесное многоплановое сотрудничество. Официальный визит главы РУз в Японию откроет новую главу в развитии двусторонних отношений.

Первый пункт программы – крупный промышленный и интеллектуальный центр страны – город Нагоя.

В столице Токио состоятся встречи с императором Японии, премьер-министром, руководителями парламента и представителями делового сообщества этой страны.