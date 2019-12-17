Президент и первая леди Узбекистана прилетели в Японию – фото

Шавкат Мирзиёев прибыл в Страну восходящего солнца по приглашению премьер-министра Синдзо Абэ. Официальный визит продлится до 20 декабря.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев прилетел в японский город Нагоя, сообщили в пресс-службе главы государства. В поездке президента сопровождает супруга Зироат Мирзиёева.

В международном аэропорту Тюбу узбекского лидера встретили заместитель министра иностранных дел Японии Cиничи Накатани, мэр города Нагоя Такаси Кавамура и другие официальные лица.

Основные мероприятия визита начнутся 18 декабря. Мирзиёев проведет несколько двусторонних встреч и мероприятий в Нагое и Токио.

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нагою Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нагою Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нагою Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нагою Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нагою Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 5 Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Нагою

Так, в Нагое пройдут переговоры с губернатором префектуры Аичи Хидэаки Омурой, мэром города Такаси Кавамурой, также запланировано посещение Университета Нагои.

В тот же день в Токио, как ожидается, состоятся встречи с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, активом Парламентской лиги дружбы "Узбекистан – Япония", представителями ведущих японских компаний и банков.