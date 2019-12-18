Посольство РУз в России заявило об отсутствии жалоб в ходе досрочного голосования

В РФ организованы восемь постоянных и 57 передвижных участков. Постоянные участки находятся при посольстве страны в Москве и при представительстве Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Досрочное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана на территории России проходит спокойно, посольство республики в Москве не получало никаких жалоб, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Шахриер Тургунбаев.

Очередные парламентские выборы пройдут в Узбекистане 22 декабря. При этом 12-18 декабря для граждан страны организованы досрочные выборы в диппредставительствах РУз за рубежом.

"Каких-либо жалоб со стороны граждан не получено. Отдельно хотелось бы отметить активность граждан Узбекистана, которые, находясь вдали от Родины, готовы реализовать свои конституционные права", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также отметил, что дипломаты в рамках досрочного голосования выехали даже в самые отдаленные точки России.

"К примеру, буквально вчера сотрудники посольства посетили Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе, где проживают около 500 наших граждан, и организовали там процедуру досрочного голосования", — добавил он.

В России организованы восемь постоянных и 57 передвижных участков. Постоянные участки находятся при посольстве страны в Москве и при представительстве Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.

Помимо этого, граждане республики могут проголосовать в специально отведенных местах для голосования на передвижных участках, в том числе в общежитиях Национального исследовательского технологического университета МИСиС, РУДН и Московского политехнического института.

Что касается других городов, то граждане Узбекистана могут проголосовать на передвижных участках в Санкт-Петербурге, Химках, Домодедово, Ростове-на-Дону, Астрахани, Таганроге, Краснодаре, Махачкале, Хасавюрте, Казани, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Челябинске, Тобольске, Тюмени, Нижневартовске, в городе Нягань, Новосибирске, Томске, Омске и Иркутске.