УзЛиДеП: борьба с "кнопкадавами" в парламенте и Кодекс предпринимателей

За 150 мест в парламенте борются 750 кандидатов от пяти зарегистрированных в стране партий: НДПУ, УзЛиДеП, "Адолат", "Миллий тикланиш" и Экологической партии. Sputnik поговорил с представителями всех политических сил и выяснил, какие изменения в законодательство они намерены внести.

Председатель Исполнительного комитета Политического Совета Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов рассказал о ключевых задачах партии и поделился впечатлениями от нынешней предвыборной кампании.

— В нынешней предвыборной кампании партиям предоставлены новые возможности, в том числе выход в эфир и участие в теледебатах. Как вы оцениваете эти перемены?

— Неслучайно эта кампания проходит под девизом "Новый Узбекистан – новые выборы". Так, впервые в истории республики принят единый Избирательный кодекс. Это стало важным шагом на пути укрепления национального законодательства, совершенствования порядка проведения демократических выборов.

Главным новшеством мы считаем полное предоставление политической арены в стране партиям. Отмена квот для Экологического движения Узбекистана также будет способствовать формированию здоровой конкуренции в борьбе за места в парламенте.

Расширены права уполномоченных представителей политических партий. Теперь они будут принимать участие в заседаниях избирательной комиссии, сдаче документов, проверке заполнения подписных листов. Также они имеют право присутствовать при подсчете голосов на избирательных участках.

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Все это послужит обеспечению открытости и гласности избирательного процесса и усилению общественного контроля.

Наша партия активно применяет передовые инструменты предвыборной кампании, в том числе, учитывая международный опыт. Это не только традиционные встречи с избирателями и наглядная наружная агитация, но и онлайн-общение с электоратом, теледебаты и работа с избирателями в социальных сетях. Еще один формат, вошедший в политический обиход – митинги в поддержку кандидатов с участием известных артистов. Мы провели более 800 таких мероприятий.

— Как вы оцениваете современный электорат? Изменились ли избиратели с момента последних парламентских выборов? В чем это проявляется и как отражается на агитационной работе?

— Действительно, нынешние избиратели кардинально отличаются от тех, кто принимал участие в прошлых парламентских выборах. Мы отмечаем существенное повышение интереса к выборам и выдвигаемым кандидатам. Сами избиратели через социальные сети анализируют цели и задачи претендентов в парламентарии, их программные агитационные материалы. Более того, некоторые высказывания, зачастую выдернутые из контекста, становятся объектами бурного общественного резонанса. Но с другой стороны, это обостряет конкуренцию между партиями, а кандидаты получает неоценимый опыт публичной борьбы.

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Теледебаты заставляют участников выборов и экспертов находиться в постоянном тонусе, потому что в ходе эфира может быть задан любой вопрос или поднята любая тема.

— По вашему мнению, что нужно сделать Узбекистану для того, чтобы улучшить жизнь трудовых мигрантов в России и других странах?

— Вопрос трудоустройства населения, особенно женщин и молодежи, всегда в центре внимания УзЛиДеП. По нашему мнению, эффективный путь решения данной проблемы в развитии предпринимательства. Эта важная задача решается путем реализации экономических и социальных программ, инвестиционных проектов, развития сферы услуг.

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Отдельная тема — обеспечение защиты прав и интересов работающих за рубежом соотечественников, создание необходимых условий для повышения качества жизни их семей.

За последние годы осуществлена масштабная работа по упорядочению процессов внешней трудовой миграции, обеспечению защиты прав и свобод граждан в этой сфере, оказанию им необходимой правовой и информационно-консультативной помощи. Вместе с тем, современные процессы глобализации требуют принятия мер по дальнейшему развитию организованных форм трудовой миграции.

В частности, мы выступаем за осуществление подготовки граждан перед выездом за рубеж, включая краткосрочное обучение профессиональным навыкам и квалификации, иностранным языкам, миграционному и трудовому законодательству стран направления.

Кроме того, необходимо наладить систему оказания правовой и социальной защиты, а также финансовой помощи для покрытия транспортных расходов и при оформления необходимых документов, связанных с трудоустройством. Важна и информационная поддержка – в том числе через онлайн базы для оперативной связи, консультирования или обращения в государственные органы по различным вопросам.

Еще одно важная, на наш взгляд, мера — страхование рисков трудовой деятельности, а также адаптация вернувшихся на родину граждан и поддержка семей мигрантов, находящихся на заработках за границей.

Все этим меры невозможна без ратификации Узбекистаном соответствующих международно-правовых документов и без установления тесных связей с диаспорами в различных государствах.

— Какова позиция партия по поводу интеграции Узбекистана с ЕАЭС и вступления в ВТО? Нужно ли республике присоединяться к таким организациям или продолжать делать упор на двусторонние связи?

— Узбекистан проводит активную и плодотворную внешнюю политику. Укрепляется и расширяется сотрудничество республики с государствами ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями.

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УзЛиДеП за реализацию динамичной и конструктивной внешней политики. Мы поддерживаем внешнеполитический курс Узбекистана, основанный на таких фундаментальных принципах как: приверженность общепризнанным международным нормам и принципам, сохранению мира и безопасности, неучастие в военно-политических блоках, невмешательство во внутренние дела других государств, урегулирование возникающих конфликтов и противостояний только мирным, политическим путем.

Мы выступаем за защиту и продвижение интересов всего народа Узбекистана, за эффективное сотрудничество со всеми странами как ближнего, так и дальнего зарубежья, всем мировым сообществом. По нашему мнению, национальным интересам республики отвечает активное сотрудничество с ООН, ШОС, СНГ, ОИС и другими международными структурами. Мы уделяем особое внимание развитию практического сотрудничества международными экономическими и финансово-банковскими структурами, такими как, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Исламский банк развития, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, другими международными финансовыми и экономическими организациями.

Что касается вопроса об интеграции в ЕАЭС и ВТО, то на наш взгляд, не конструктивно противостояние данных международных структур. Есть целый ряд стран, которые мирно уживаются в обеих организациях. Тем более президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая перед депутатами летом этого года, заявил, что Россия и ЕАЭС - это наши основные партнеры, 70% торговли Узбекистана связано с ними.

Наша партия подчеркивает, что открытость и прагматичность, рациональность, меньшая политизированность и идеализированность, не значит отказа от своих национальных интересов. Узбекистан продолжает проводить активную внешнюю политику по развитию отношений дружбы и сотрудничества со всеми странами СНГ, в первую очередь с Российской Федерацией, но это касается и отношений с КНР, США, странами ЕС, Республикой Корея, Японией и другими. То есть, ЕАЭС или ВТО и активная внешняя политика не является взаимоисключающим понятиями.

Сегодня идет переформатирование взаимоотношений Узбекистана с региональными организациями. Но это, на наш взгляд, должно сопровождаться очень осторожным и взвешенным подходом.

В случае вхождения в ЕАЭС и ВТО узбекские производители получат ряд дополнительных возможностей. Относительно ЕАЭС это касается равноправного доступа к рынку стран союза, прежде всего, России и Казахстана. В выигрыше окажутся экспортеры плодоовощной продукции, другие сферы, в которых у страны есть определенные конкурентные преимущества. Для них будут созданы еще более комфортные условия - увеличатся объемы поставок, выручка. Понятно, что все это новые рабочие места, занятость, большие доходы и лучшее качество жизни населения.

Но есть и некоторые риски. Узбекистану придется открыть границы, что может обернуться закрытием некоторых предприятий, которые не успеют адаптироваться к новым требованиям. Необходимо все тщательно проанализировать, взвесить и принять взвешенное решение.

— Ваша партия уделяет большое внимание вопросам упрощения процедуры регистрации граждан в столице. Как вы намерены способствовать этому? Не приведет ли излишняя либерализация к дисбалансу трудовых ресурсов и переполненности Ташкента в ущерб другим регионам страны?

— Гражданин Узбекистана имеет право на свободное передвижение по территории республики, въезд и выезд из нее, за исключением ограничений, установленных законом. Эти нормы прописаны в Конституции страны в статье 28. Действующий порядок постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области выступает в качестве "исключения".

Кроме того, мы поддерживаем инициативу движения "Юксалиш" по внедрению в Ташкенте и столичном регионе практики постановки на учет по месту жительства через центры государственных услуг и Единый портал интерактивных госуслуг.

Говоря об упрощении процедуры постоянной и временной регистрации (прописки), надо ориентироваться на обеспечение гарантий конституционных прав граждан. Уже сегодня учет гражданина по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области производится на срок от пяти дней до одного года без выписки из постоянного места жительства. Однако приезжий, например, не может приобрести жилье на вторичном рынке — только в новостройках. Необходимо подумать об отмене этого ограничения, но в то же время принять меры по предупреждению спекуляции жильем.

— На недавних дебатах затрагивались вопросы перераспределения полномочий между хокимами и местными кенгашами, в том числе в части изъятия сельхозземель у населения. Какова позиция вашей партии по этому поводу? Какой механизм, на ваш взгляд, был бы более эффективным?

— УзЛиДеП сторонник совершенствования деятельности кенгашей народных депутатов, укрепления самостоятельности, расширения их полномочий и, самое главное – ответственности в разработке и реализации программ социально-экономического развития территорий, обеспечении устойчивого роста реальных доходов, уровня и качества жизни населения, формировании и контроле над местными бюджетами.

Мы за усиления позиций кенгашей в этих процессах. На базе местных законодательных органов власти должны проводиться открытое обсуждение с собственниками и заинтересованными лицами, земельные участки которых планируется изымать. И только на основании этого кенгаши должны принимать решения о возможном изъятии земельных участков. Это же касается и определение вида, размера и срока предоставления компенсации в связи с изъятием земли.

— Среди ваших основных целей – совершенствование системы парламентаризма в стране. С каких реформ в этом направлении стоит начать? Нужно ли еще расширить полномочия парламента и депутатов, если да, то в каких сферах и вопросах?

Узбекистан нуждается в профессиональном парламенте, стоящем на страже прав, свобод и законных интересов человека, предпринимательства и частного сектора. Новый Узбекистан – государство, в котором действуют сильный парламент и представительные органы власти на местах.

Необходимо повышать роль партий в политической жизни страны, усиливать парламентский контроль за исполнением тех или иных решений. Мы за то, чтобы "кнопкодавство" и утеря связи депутата со своей политической партией стали основанием для автоматического лишения его мандата.

Требует совершенствования и законотворческая деятельность. Важно, чтобы нормативные акты инициировались народом, чтобы было как можно меньше ведомственных законопроектов, а население своевременно и в доступной форме получало информацию о готовящихся изменениях в законодательстве.

Еще одна важная задача – укрепление самостоятельности и ответственности местных кенгашей народных депутатов. Кроме того, мы за пересмотр избирательного законодательства страны с тем, чтобы в перспективе последовательно перейти к "пропорциональной системе выборов", а также разделению должности хокима и председателя кенгаша народных депутатов.

— После окончания выборов продвижением каких законопроектов в первую очередь займется ваша партия?

— Касательно реформ в политической сфере мы намерены инициировать переход к пропорциональной избирательной системе, а также к продвижению принципов "Электронного правительства", "Электронного парламента" и "Электронного кенгаша народных депутатов".

Еще одно направление законотворческой деятельности — оптимизация излишних полномочий правоохранительных органов и повышение независимости судов и в целом совершенствование судебно-правовой системы.

Мы будем инициировать унификацию подзаконных актов и разработку единого Кодекса предпринимательства.

УзЛиДеП выступает также за развитие сети сельскохозяйственных кластеров, многопрофильных фермерских хозяйств, а также за более активное внедрение в разные сферы производства инновационные решения для выпуска современной конкурентоспособной продукции на международный рынок.

В социальной сфере партия намерена сосредоточиться на поддержке молодежи, совершенствовании системы здравоохранения, а также на внедрении и поддержке профессионального, в том числе и частного образования. Просвещение должны служить и в борьбе с экстремизмом – одной из самых масштабных и опасных угроз современного мира.