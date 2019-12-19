Шавкат Мирзиёев и премьер Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Токио

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также совместные проекты в культурной и гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В ходе официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе двусторонних переговоров премьер Японии отметил, что приезд главы Узбекистана послужит дальнейшему укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Абэ высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и особенно политику Ташкента в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Со своей стороны Шавкат Мрзиёев поблагодарил японскую сторону за радушный прием и поздравил народ Японии с началом эры "Рэйва". Он заверил, что Узбекистан продолжит курс на укрепление двусторонних отношений.

Ключевым вопросом переговоров стало обсуждение экономических связей между государствами. Лидеры двух стран выступили за дальнейшее наращивание объемов взаимной торговли, расширение инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического сотрудничества.

В частности, речь идет о перспективных проектах в сфере энергетики, добывающей отрасли, машиностроении, химической промышленности, в сельском хозяйстве, а также в текстильной индустрии, туризме и других приоритетных направлениях. Финансовое партнерством планируется наращивать и по линии Японского агентства международного сотрудничества.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Переговоры делегаций Узбекистана и Японии в Токио

Участники встречи не обошли стороной и вопросы миграции, образования, здравоохранения и культуры. Ташкент и Токио намерены реализовать ряд совместных проектах в этих сферах.

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, а также межправительственное соглашение о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах и при реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии подписания документов

"В рамках визита с ведущими компаниями и организациями Японии заключены соглашения по крупным проектам. Эти проекты примечательны, прежде всего тем, что нацелены на привлечение в экономику Узбекистана передовых достижений японской науки и высоких технологий", — заявил на итоговом брифинге Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, подписаны более десяти документов в сфере экономики, промышленности, туризма, науки, инноваций, информационно-коммуникационных технологий, трудовой миграции, образования и спорта. Достигнуты договоренности и по межрегиональному сотрудничеству.

В свою очередь премьер Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что при реализации совместных проектов страны будут работать рука об руку.

В заключении глава Узбекистана пригласил своего японского коллегу посетить республику с официальным визитом. Премьер Японии приглашение принял.