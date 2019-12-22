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Город Новосибирск

В Новосибирске открылся избирательный участок на выборах в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кряжев
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (79)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13068313/V-Novosibirske-otkrylsya-izbiratelnyy-uchastok-na-vyborakh-v-Uzbekistane.html

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Голосование также проходит на 55 избирательных участках за рубежом. В РФ создано 8 стационарных участков при посольстве и генеральных консульствах.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Новосибирске при Генеральном консульстве Республики Узбекистан открылся избирательный участок для голосования на выборах в парламент Узбекистана и местные органы власти.

Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 6.00 до 18.00 по ташкентскому времени). Всего на территории РФ открыто восемь участков - два в Москве - при посольстве и консульстве Узбекистана, а также во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В ходе досрочного голосования, проходившего с 12 по 18 декабря, за пределами Узбекистана приняли участие почти 90 тысяч граждан республики. В списках избирателей числится свыше 20,5 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона - за пределами РУ.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свои миссии для мониторинга парламентских выборов в Узбекистане прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек). Также ожидается участие 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (79)



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