На европейской части РФ началось голосование на выборах в Узбекистане

Гражданам республики предстоит избрать депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши. Всего на территории России 22 декабря открыты 8 участков.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В посольстве и консульстве Узбекистана в Москве, а также при дипмиссиях республики в Казани, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону начали работу избирательные участки на парламентских выборах в Олий Мажлис.

Голосование пройдет с 8.00 до 20.00 по местному времени (с 10.00 до 22.00 по Ташкенту). Ранее уже начали свою работу три избирательных участка на территории РФ - во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге.

Голосование, как и на территории Узбекистана, началось с исполнения государственного гимна республики.

Пресс-служба посольства Узбекистана в РФ Избирательный участок на территории посольства Узбекистана в Москве на парламентских выборах

Всего на этих выборах было сформировано 10 306 избирательных участков, 55 из которых расположены за пределами Узбекистана.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свои миссии для мониторинга парламентских выборов в Узбекистане прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек). Также ожидается участие 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.

В досрочном голосовании, которое прошло 12-18 декабря, приняло участие около 150 тысяч узбекистанцев. Из них 59 226 избирателей — в пределах страны и 89 807 — за рубежом.