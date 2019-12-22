Во Владивостоке открылся избирательный участок №14 на выборах в Узбекистане

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Голосование также проходит на 55 избирательных участках за рубежом.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Граждане республики, находящиеся на Дальнем Востоке, смогут проголосовать в здании дипмиссии с 8.00 до 20.00 по местному времени 22 декабря (с 3.00 до 15.00 по ташкентскому времени).

Помимо этого, на территории РФ в день голосования будут открыты еще 7 избирательных участков: два в Москве на территории посольства и консульства, а также по одному в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Генконсульства Узбекистана во Владивостоке Избирательный участок №14 в Генеральном консульстве Узбекистана во Владивостоке

По данным ЦИК Узбекистана, в досрочном голосовании в общей сложности приняли участие около 150 тысяч граждан, из них за рубежом проголосовали почти 90 тысяч человек.

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свои миссии для мониторинга парламентских выборов в Узбекистане прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек). Также ожидается участие 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.