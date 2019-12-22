Наблюдатели от СНГ отметили хорошую организацию выборов в Узбекистане

В воскресенье в Узбекистане проходят очередные парламентские выборы. Свои миссии для мониторинга процесса прислали несколько международных организаций, в том числе СНГ.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Голосование на парламентских выборах в Узбекистане проходит организованно, заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий наблюдательную миссию международной организации. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Процесс идет спокойно. У нас была возможность пообщаться и с местными наблюдателями, представителями партий. Они также отмечают организованный, спокойный характер. Явка пока только набирает силу, но хочется сказать, что большая работа, которая была проведена при подготовке к выборам, конечно же, поспособствовала тому, что они проходят именно так, — сказал Сергей Лебедев. — Вчера я побывал в Джизакской и Сырдарьинской областях, встретился с руководителями участковых избирательных комиссий, а сегодня выехал на избирательные участки в Ташкенте. Радует то, как хорошо они оформлены: представлено большое количество наглядной информации, граждане могут ознакомиться с новым Избирательным кодексом, биографиями кандидатов".

Выборы в Узбекистане носят конкурентный характер, отметил Лебедев. На каждое место в Законодательной палате Олий Мажлиса претендуют пять человек, "граждане страны имеют выбор и возможность отдать голос за лучшего кандидата".

"Мы ознакомились с их биографиями: они достойные люди, — сказал исполнительный секретарь СНГ. — У большинства — высшее образование, хороший жизненный, профессиональный опыт. Поэтому есть уверенность в том, что они смогут продвинуть вперед реформы, которые проводит президент Шавкат Мирзиёев. Мы видим, что его курс находит понимание и поддержку. Желаем, чтобы все осуществилось".

Представители стран СНГ приехали в Узбекистан как друзья, отметил Лебедев.

"Конечно, не можем не выразить свое удовлетворение тем, как республика меняется на глазах: хорошеют улицы, строятся новые дома, учреждения, школы, спортивные объекты", — сказал он.

В воскресенье в Узбекистане проходят очередные парламентские выборы. Свои миссии для мониторинга процесса прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек). Также ожидается участие 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.