Явка избирателей на выборах в Узбекистане к 11.00 превысила 24% — ЦИК

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Всего открыты 10 306 избирательных участков, в том числе 55 за рубежом.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В ЦИК Узбекистана огласили первые результаты по явке избирателей: на 11.00 по местному времени проголосовали 4 566 955 избирателей или 24,3%, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Активнее всех голосуют в Каракалпакии, Навоийской области, а также в Сырдарьинской — свыше 27%. Самая низкая явка на данный момент пока в столице — чуть более 11%.

ЦИК Узбекистана Информация об избирателях

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свои миссии для мониторинга парламентских выборов в Узбекистане прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек). Также ожидается участие 27 представителей от каждой иностранной дипломатической миссии.

В досрочном голосовании, которое прошло 12-18 декабря, приняло участие около 150 тысяч узбекистанцев. Из них 59 226 избирателей — в пределах страны и 89 807 — за рубежом.