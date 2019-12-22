Явка избирателей к 15.00 составила 58,3% — ЦИК Узбекистана

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши. В списках избирателей числятся свыше 20,5 миллиона человек, из которых 1,7 миллиона — за пределами РУз.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Явка избирателей на парламентских выборах в Узбекистане к 15.00 по местному времени составила 58,3%, сообщили в Центризбиркоме республики. Проголосовали 10 949 771 избиратель.

Активнее всего выполняют гражданский долг в Кашкадарьинской (68,2%), Андижанской (67,7%), Самаркандской (65,3%) областях. Самая низкая явка пока в столице (44,4%).

Выборы уже признаны состоявшимися — после того, как был преодолен порог в 33%.

Пресс-служба ЦИК Узбекистана Явка на выборы на 15.00

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Свои миссии для мониторинга парламентских выборов в Узбекистане прислали СНГ и ПА СНГ (всего 182 человека), Шанхайская организация сотрудничества (20 человек), БДИПЧ ОБСЕ (273 человека), ПА ОБСЕ (66 человек), Тюркский совет (пять человек), ТюркПА (девять человек), ЕБРР (два человека), Гаагская конференция по международному праву (один человек).

В досрочном голосовании, которое прошло 12-18 декабря, приняло участие около 150 тысяч узбекистанцев. Из них 59 226 избирателей — в пределах страны и 89 807 — за рубежом.