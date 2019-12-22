Генпрокурор рассказал о поступающих сообщениях о нарушениях на выборах

В Узбекистане продолжается голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши. Генпрокурор республики Нигматулла Юлдашев рассказал журналистам, какие обращения о нарушениях поступили в ведомство.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В прокуратуру Узбекистана поступило в общей сложности 65 обращений от граждан, включая избирателей и кандидатов, сообщил на брифинге в пресс-центре ЦИК Генпрокурор страны Нигматулла Юлдашев.

Больше всего сообщений - 24 - поступило из Сурхандарьинской области. При этом 30 граждан обратились непосредственно в качестве частного лица, 9 жалоб пришло от кандидатов, а 35 - от государственных органов и учреждений, включая ЦИК.

При этом 12 обращений направлено в Законодательную палату Олий Мажлиса и было рассмотрено 53 вопроса, связанных с выборами в местные Кенгаши народных депутатов, подчеркнул Юлдашев.

Что касается, содержания жалоб и обращений, в 37 или почти 56% из них отмечено, что политическими партиями не указаны кандидатуры определённых лиц, в связи с этим они не смогли участвовать на выборах. В 11 обращениях содержатся доводы о том, что представители местных исполнительных органов власти якобы незаконно вмешались в избирательный процесс. Входе тщательной проверки подтверждения эти сведения не получили. В семи случаях указано, что кандидаты не соответствуют требования, предъявляемым для претендентов в депутаты.

Остальные 10 обращений связаны с именами избирателей, их фамилиями и другими организационно-техническими ошибками, которые были устранены на месте.

Все обращения проверяются и по ним будет дана оценка. Подтверждений тех или иных нарушений пока нет.

Помимо этого, штабами прокуратуры изучаются сообщения о случаях нарушения избирательного законодательства со стороны СМИ.