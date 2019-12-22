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Здание министерства иностранных дел России в Москве

МИД России ответил на обвинения Польши в искажении истории Второй мировой

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13077819/MID-Rossii-otvetil-na-obvineniya-Polshi-v-iskazhenii-istorii-Vtoroy-mirovoy.html

МИД республики посчитал, что слова российского лидера Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны представляют ложную картину событий.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Польши, обвинившего РФ в искажении предыстории Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее польское внешнеполитическое ведомство заявило, что Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны.

"Именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения, — сказала Захарова журналистам. — Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства".

На ежегодной большой пресс-конференции в четверг российский лидер Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Глава государства отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

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При этом официальная позиция Польши уже много лет следующая: СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.

Одним из доказательств вины Советского Союза в Варшаве считают подписание советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа), который был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание документа не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований.

Одновременно стороны подписали секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.

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Профессиональные военные историки полагают, что пакт позволил СССР получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии. А в начальный период Великой Отечественной войны германские войска были вынуждены наступать со значительно более удаленных рубежей. Благодаря этому Советский Союз смог вовремя эвакуировать на восток многочисленные промышленные предприятия, а также дополнительно мобилизовать многие дивизии, которые сдержали армии вермахта под Москвой и Ленинградом.

Кроме того, как указывают специалисты, советско-германский договор о ненападении предотвратил войну Японии против СССР, поскольку Токио был недоволен решением Берлина подписать этот пакт без учета мнения японской стороны.

Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита Владимира Путина в Польшу. Ее целью было разъяснение "белых пятен" в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015-м, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.

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© AFP 2018 / JANEK SKARZYNSKI
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В феврале 2017 года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк. В марте 2017 года в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам. Позже МИД РФ заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.

Теги:
информационная война, война, Великая Отечественная война, вторая мировая война, политика, МИД Узбекистана, Россия, Польша



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