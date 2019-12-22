В Узбекистане закрылись избирательные участки на парламентских выборах

Всего было открыто свыше 10 тысяч участков. Узбекистанцы выбирали депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На территории Узбекистана завершилось голосование на парламентских выборах.

Свою работу продолжают участки, расположенные за рубежом. которые закроются в 20.00 по местному времени.

Еще в 13.00 ЦИК объявила о том, что порог явки превысил 42%, а значит выборы можно признать состоявшимся. на 18.00, по данным Центризбиркома, проголосовали 68,7% или 12.9 миллиона избирателей.

Еще около 1,7 миллиона зарегистрированы за пределами республики. Явка по 55 заграничным участкам будет обнародована дополнительно.

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.