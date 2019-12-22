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Как голосовали узбекистанцы в Санкт-Петербурге на парламентских выборах

В Узбекистане закрылись избирательные участки на парламентских выборах

Sputnik
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (98)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13080653/V-Uzbekistane-zakrylis-izbiratelnye-uchastki-na-parlamentskikh-vyborakh.html

Всего было открыто свыше 10 тысяч участков. Узбекистанцы выбирали депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На территории Узбекистана завершилось голосование на парламентских выборах.

Свою работу продолжают участки, расположенные за рубежом. которые закроются в 20.00 по местному времени.

Еще в 13.00 ЦИК объявила о том, что порог явки превысил 42%, а значит выборы можно признать состоявшимся. на 18.00, по данным Центризбиркома, проголосовали 68,7% или 12.9 миллиона избирателей.

Еще около 1,7 миллиона зарегистрированы за пределами республики. Явка по 55 заграничным участкам будет обнародована дополнительно.

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (98)



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