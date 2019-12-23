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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров назвал качество Трампа, которое ему нравится

POOL
Политика
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Глава МИД РФ провел встречу с президентом Соединенных Штатов во время поездки в Вашингтон 10 декабря. Ранее тот принимал российского министра в Белом доме в мае 2017 года.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от бесед с президентом США Дональдом Трампом.

"Мне нравится, как Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает", — заявил глава внешнеполитического ведомства на ток-шоу "Большая игра" на Первом канале. 

По словам Лаврова, такой метод "не всегда встречается среди политиков высшей категории". Он назвал данный подход "весьма продуктивным", позволяющим "лучше понимать возможности, сложности и перспективы отношений".

ТАСС/POOL
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Министр отметил, что его встреча с президентом США во время визита в страну — "принципиальный момент" американо-российских отношений. Такая традиция поддерживается не со всеми странами, но Москва и Вашингтон ей следуют.

Визит, напомним, прошел в разгар слушаний по импичменту Трампу. Сергей Лавров заявил, что это лишь совпадение.

"Я считаю, что то, что сама дата встречи совпала с началом процедуры импичмента в Палате представителей, — это совпадение. Эту дату мы согласовали за месяц до того, как я в конечном итоге приехал с визитом в Вашингтон", — сказал он.

Глава российского МИД провел встречу с президентом США во время поездки в Вашингтон 10 декабря. Ранее тот принимал российского министра в Белом доме в мае 2017 года. Также они общались во время встреч Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Теги:
США, Россия, политика, внешняя политика, МИД России, Дональд Трамп, Сергей Лавров



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