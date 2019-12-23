Отдельные недостатки на выборах в Узбекистане не повлияли на итоги — Лебедев

В минувшее воскресенье в Узбекистане прошли парламентские выборы. По предварительным данным, в них приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Отдельные недостатки на выборах в парламент Узбекистана не оказали влияния на их итоги, заявил глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Что касается недостатков. Во-первых, это были отдельные случаи. Во-вторых, они... на фоне 27 миллионов избирателей какие-то десятки, меньше сотни небольших нарушений, конечно, не имели никакого значения для окончательного итогов выборов", — заявил Лебедев на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК республики.

В частности, по его словам, были зафиксированы попытки "семейного голосования".

"Но это были только попытки, потому что члены участковых избирательных комиссий, хорошо подготовленные, моментально замечали, когда члены семьи вдруг вдвоем пытались зайти в кабину для голосования. Их тут же останавливали, обращали внимание, что необходимо заходить по отдельности. Хотя некоторые шутили: когда в семье есть единодушие и согласие — это даже хорошо", — рассказал Лебедев.

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря. Всего за ними следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ.

По предварительным данным, в выборах приняли участие более 13,3 миллиона человек или около 71,1% от общего числа избирателей.

Официальные итоги будут озвучены 23 декабря в 14.00.