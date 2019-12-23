Объявлены предварительные итоги выборов в узбекский парламент

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Центризбиркома Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов озвучил предварительные итоги парламентских выборов.

Лидирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), у нее 43 мандата из 150 (34% голосов), передает корреспондент Sputnik Узбекистан из пресс-центра ЦИК. Далее следует Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), она получает 35 мест (27% голосов). У Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) — 18 мест (14%), у Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — 21 место (16%), у Экологической партии — 11 мест (9%).

В Законодательной палате предыдущего парламента УзЛиДеП имела 52 места, "Миллий тикланиш" — 36.

Выборы состоялись в 128 округах из 150, в остальных кандидаты не смогли набрать достаточное количество голосов. Там голосование пройдет повторно через две недели.

Международный пресс-центр Информация об итогах выборов

Парламентские выборы прошли в Узбекистане 22 декабря, в соответствии с новым Избирательным кодексом. К 11.00 по ташкентскому времени проголосовала почти четверть населения республики. Уже к 13.00 стало известно, что выборы состоялись — явка к этому времени составила 42,4%, превысив порог в 33%.

За выборами следили почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от девяти организаций, включая СНГ, ШОС и ОБСЕ. Наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к голосованию.

ЦИК и другие ведомства Узбекистана сообщили о минимальном количестве нарушений избирательного законодательства.

Окончательные итоги выборов должны быть обнародованы в десятидневный срок. В соответствии с Избирательным кодексом республики, первая сессия Законодательной палаты Олий Мажлиса нового состава должна состояться не позднее чем через два месяца со дня проведения выборов.