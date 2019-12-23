19:41 23 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Срочно:
Министерство иностранных дел России

Россия никогда не защищала талибов — МИД РФ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
13 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/185/74/1857429.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191223/13091050/MID-RF-Rossiya-nikogda-ne-zaschischala-talibov.html

Цели России и радикального движения не совпадают, они пересекаются только в одной точке, рассказал заместитель директора второго департамента Азии МИД РФ.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Интересы России и радикального движения "Талибан"* пересекаются исключительно в вопросе борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД РФ Дмитрий Кабаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Боевики движения Талибан
© AP Photo / Raumat Gul
Обогнал ИГ*: "Талибан"* признан самой смертоносной группировкой
"РФ никогда не выступала защитником талибов, движения "Талибан"... Наши цели не совпадают, у "Талибана" другие цели. Пересекаются только вот в этой точке, где говорится о том, что и мы боремся с "Исламским государством", движением, которое хочет распространить свои нечеловеческие законы на весь мир. И с этим же движением на своей территории борется движение "Талибан". Только в этой точке наши интересы пересекаются", — сказал Кабаев на церемонии закрытия Российско-афганского молодежного форума.

Поэтому РФ прилагает большие усилия для того, чтобы в Афганистане установился мир, все противоборствующие стороны вступили в переговоры, отметил дипломат.

Он подчеркнул: Россия не хочет, чтобы "Талибан" приходил к власти в Афганистане.

Желание РФ — чтобы все противоборствующие стороны сели за стол переговоров и сам афганский народ решил, "кто должен быть у власти и какая эта должна быть политическая система", заключил Кабаев.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ), "Талибан" — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

Теги:
политика, МИД России, Террористы, Талибан, Радикальное движение "Талибан"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как голосовали узбекистанцы в Москве на парламентских выборах
Выбирая будущее: как узбекистанцы голосовали за новый парламент
Лавров: Россия ответит на американские санкции против Северного потока – 2
Россия ответит на американские санкции против "Северного потока – 2"
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться