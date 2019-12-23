Россия никогда не защищала талибов — МИД РФ

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Интересы России и радикального движения "Талибан"* пересекаются исключительно в вопросе борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*, заявил заместитель директора второго департамента Азии МИД РФ Дмитрий Кабаев. Об этом сообщает РИА Новости.
Поэтому РФ прилагает большие усилия для того, чтобы в Афганистане установился мир, все противоборствующие стороны вступили в переговоры, отметил дипломат.
Он подчеркнул: Россия не хочет, чтобы "Талибан" приходил к власти в Афганистане.
Желание РФ — чтобы все противоборствующие стороны сели за стол переговоров и сам афганский народ решил, "кто должен быть у власти и какая эта должна быть политическая система", заключил Кабаев.
* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ), "Талибан" — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран