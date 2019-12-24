Путин назвал сволочью посла Польши, который поддержал Гитлера в 1938 году

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году пообещал поставить памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом сообщает РИА Новости.
Позднее посол Польши написал о своих впечатлениях о разговоре с фюрером в своем докладе главе польского МИД Беку.
"Когда я это услышал... я ему ответил, — фюреру он ответил, Гитлеру, — если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", — процитировал президент РФ слова дипломата.
"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве", — заявил Путин.
Юзеф Липски занимал пост посла Польши в Берлине с 1934 по 1939 год. Одним из первых его заданий на этой должности была работа над польско-немецким договором о ненападении.
Комментируя заявление польского МИД, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что "именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения".
И прямые доказательства этому, по словам дипломата, — "агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС".