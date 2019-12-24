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Путин назвал сволочью посла Польши, который поддержал Гитлера в 1938 году

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20191224/13099017/Putin-nazval-svolochyu-posla-Polshi-kotoryy-podderzhal-Gitlera-v-1938-godu.html

Владимир Путин в резких выражениях высказался по поводу поведения работавшего до Второй мировой войны посла Польши в Германии.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин резко высказался о после Польши Юзефе Липском, который в 1938 году пообещал поставить памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку. Об этом сообщает РИА Новости.

Здание министерства иностранных дел России в Москве
© Sputnik / Максим Блинов
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В ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны России глава государства заявил со ссылкой на архивные документы, что Гитлер говорил Липскому о своей идее выслать евреев в Африку "на вымирание, на уничтожение". 

Позднее посол Польши написал о своих впечатлениях о разговоре с фюрером в своем докладе главе польского МИД Беку.

"Когда я это услышал... я ему ответил, — фюреру он ответил, Гитлеру, — если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве", — процитировал президент РФ слова дипломата.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве", — заявил Путин.

Юзеф Липски занимал пост посла Польши в Берлине с 1934 по 1939 год. Одним из первых его заданий на этой должности была работа над польско-немецким договором о ненападении.

Центральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме
© Sputnik / Валерий Мельников
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Ранее польское внешнеполитическое ведомство заявило, что Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента РФ о причинах и виновниках начала Второй мировой войны. На ежегодной большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории" страны. Глава государства отметил, что польское правительство в это время "находилось где-то уже в районе польско-румынской границы" и "не с кем бы было даже разговаривать на эту тему".

Комментируя заявление польского МИД, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что "именно представители Варшавы много лет подрывали и работу экспертов, и двусторонние отношения". 

И прямые доказательства этому, по словам дипломата, — "агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС".

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Теги:
нацизм, фашисты, фашизм, геноцид, Адольф Гитлер, Владимир Путин, евреи, Россия, Польша



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