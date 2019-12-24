Итоги выборов в Узбекистане: реакция партий и планы на созыв

В республике огласили предварительные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса. Граждане избрали 128 депутатов из 150. Второй тур пройдет в 22 округах 5 января.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik, Мария Науменко. ЦИК обнародовал первые результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса. Sputnik Узбекисан узнал у представителей партий, довольны ли они результатом голосования и что будет реализовано в ближайшее время из их предвыборных программ.

УзЛиДеП: конкуренция ужесточилась

Партия большинства и по итогам первого тура пока лидирует – УзЛиДеП получила 43 места в Законодательной палате Олий Мажлиса.

В целом лидер либерал-демократов Актам Хаитов оценивает прошедшее голосование позитивно, отмечая большие возможности для партий при агитации, а также изменившееся законодательство.

Комментируя довольно скромные по сравнению с прошлым созывом результаты, Хаитов заметил, что количество партий, участвующих в выборах, увеличилось, а значит и конкуренция ужесточилась.

"Если на прошлых парламентских выборах за депутатские мандаты боролись представители только четырех партий, то теперь в списке пять кандидатов, а значит и шансы преодолеть 50-процентный барьер ниже. Однако впереди еще второй тур в 22 округах, там победитель определится большинством голосов без каких-либо барьеров. Думаю, мы можем еще укрепить свои позиции", — сказал Хаитов.

Он пояснил, что парламентское большинство дает возможность фракции выдвигать претендента на пост премьер-министра страны. Окончательное решение по кандидату принимает президент.

Говоря о дальнейшей стратегии партии в новом созыве, лидер УзЛиДеП подчеркнул, что в первую очередь депутаты сосредоточатся на совершенствовании законодательства в сфере бизнеса.

"У нас много различных подзаконных актов, регулирующих деятельность предпринимателей, а также нормы, которые напротив – мешают развитию бизнеса. Наша задача привести это в порядок, а самые основные положения собрать в законе, чтобы защитить права предпринимателей. Это же касается деятельности фермеров и работы агрокластеров", — отметил Хаитов.

По его словам, полноценно подвести итоги выбором можно будет уже после второго тура, когда все места в парламенте будут распределены.

"Миллий тикланиш": избиратели не выделили кого-то одного

Лидер партии "Миллий тикланиш", занимающей пока второе место, подчеркнул, что узбекистанцы не выделили какую-то одну политическую силу.

"Граждане хотят, чтобы фракции в парламенте работал вместе. В прошлый раз либералы набирали достаточно много голосов, сейчас у них поддержка скромнее. Это дает нам положительный сигнал, что мы получаем еще больше шансов. К тому же в 22 округах еще будут переизбираться депутаты, а там много наших кандидатов. Мы еще можем расширить свое присутствие в парламенте", — сказал лидер партии Алишер Кадыров.

По его мнению, внушительная поддержка электората связана с программой "Миллий тикланиш", в основе которой – национальное возрождение страны. В тоже время, уверен руководитель партии, укрепить свои позиции в нижней палате парламента реально. Для этого стоит более плотно работать с населением, разъясняя свою позицию по ключевым вопросам.

"Мы выступаем за реформирование системы образования, мы должны менять среду в семье, детсадах и школах. Только так мы можем возродиться. Нужно мыслить масштабно – не на 5 – 10 лет вперед, а минимум на 50 – 100 лет. Если сегодня мы начнем работать над новым поколением, то добьемся возрождения Узбекистана, — заключил Кадыров.

"Адолат": мы рады успеху в Ташкенте, но надеялись на большее

Получившие 21 место в Законодательной палате парламента представители "Адолат" явно рассчитывают улучшить этот результат после второго тура.

"Итоги – это выбор народа, который мы оспаривать не собираемся. Конечно, мы рассчитывали на большее. По крайней мере, у нас был очень хороший резерв. Мы сейчас в Ташкенте получили невероятно большое количество мест, это уже много значит. Столица все-таки барометр, здесь всегда сложнее бороться за голоса избирателей, поэтому я в первую очередь радуюсь, что в Ташкенте мы три места взяли, у нас еще есть два резерва. Если из них один выиграет, я думаю, это будет большой успех", — сказал Sputnik лидер партии Нариман Умаров.

Он настроен оптимистично, ссылаясь на поддержку многих узбекистанцев в социальных сетях. По его оценкам, партия вполне реально может взять еще 5-6 мест в парламенте. Среди оставшихся кандидатов шестеро – депутаты текущего созыва Олий Мажлиса, то есть уже опытные парламентарии, с которыми "Адолат" связывает свои надежды.

В первую очередь депутаты от этой партии намерены завершить работу над двумя законопроектами о здравоохранении. Один закон касается вопросов трансплантологии, другой — защиты врачей от нападений и противоправных действий. Кроме того, фракция будет продвигать свои реформы в сфере образования и судебной системы.

НДПУ: за такой результат нужно обижаться только на себя

Народно-демократическая партия Узбекистана получила на данный момент лишь 18 мест в парламенте из 150. Еще 22 депутата будут выбраны в ходе повторного голосования.

"Мы недовольны своими результатами, потому что наша партия ожидала больше мест. Я думаю, что пятого января у нас еще есть шансы. Задача — сохранить за собой хотя бы третье место в парламенте, как в предыдущем созыве ", — признался в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан лидер НДПУ Улугбек Иноятов.

При этом он высоко оценил организацию самих выборов и ход избирательной кампании, а партии получили равные финансовые возможности для агитации. Политик добавил, что в этот раз народ проявил себя более активно.

Подводя предварительные итоги, Иноятов заметил, что это выбор народа, а значит, за результат стоит обижаться только на самих себя, делая выводы на будущее.

"Во-первых, я новый лидер, у меня опыта еще недостаточно. Вторая причина – вероятно, слабая предвыборная кампания в сравнении с другими партиями. В-третьих, народ больше идет в либерализацию, сейчас появился новый слой населения, новый класс. Наша партия была самой первой в независимом Узбекистане, возможно, люди считают, что пора дать дорогу молодым политическим объединениям", — подчеркнул Иноятов.

В то же время он отметил, что даже 18 мест на первом этапе позволяют создать фракцию в Олий Мажлиса. (для этого нужно минимум 10 мандатов — ред.), а значит существенно влиять на законотворческий процесс.

"Я рад, что все пять партий уже имеют свои фракции в парламенте. Это значит, что все политические силы обладают правом голоса в Законодательной палате", — подчеркнул Иноятов.

Среди главных законодательных инициатив, продвижением которых займутся избранные парламентарии, он назвал закон о прожиточном минимуме, а также проекты в сфере миграции и здравоохранения.

Экологическая партия: для дебюта результат отличный

Пожалуй, больше всего результатами довольны новички этой избирательной кампании – "зеленые", которые впервые участвовали в выборах наравне с другими политическими партиями.

По словам зампредседателя исполкома Экологической партии Сайдирасула Сангинова, учитывая скромный опыт и ограниченные возможности, кандидаты сумели достойно показать себя в политической борьбе.

"За 11 месяцев своей работы мы прошли большой путь и сумели всерьез заявить о себе. Сейчас в наших рядах более 250 тысяч членов и количество их растет. У нас уже созданы представительства во всех 14 регионах, а значит, мы можем работать на местах. Что касается результата на выборах, то нам пока не с чем сравнивать. Для первого опыта 11 мест хороший итог, но мы еще будем бороться за оставшиеся мандаты", — подчеркнул Сангинов.

По его словам, "зеленым" было сложнее противостоять соперникам, у которых и финансовые возможности больше (за счет поддержки от государства для парламентских партий). Теперь на эту помощь смогут рассчитывать и экологи, средства будут выделяться пропорционально числу депутатов.

Сыграла свою роль, по мнению представителя экологов, и политическая инерция избирателей, голосовавших за ранее созданные партии.

В любом случае, подчеркнул Сангинов, "зеленые" продолжат реализовывать ранее озвученные проекты, прежде всего, касающиеся восстановления зоны Приаралья, а также работу над Экологическим кодексом республики.

Первые итоги выборов в Узбекистане >>

Повторные выборы в 22 избирательных округах, согласно законодательству Узбекистана, состоятся ровно через две недели после дня голосования – то есть в воскресенье 5 января 2020 года. В отличие от первого тура победители определятся большинством голосов без применения минимального барьера.

Законодательная палата Олий Мажлиса избирается на пять лет. Фракция большинства получит право внести на рассмотрение президента кандидатуру главы правительства.