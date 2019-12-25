Повторное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет в 25 округах — ЦИК

Центризбирком Узбекистана нашла ошибки на участках еще в трех избирательных округах. Повторное голосование состоится 5 января.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. ЦИК Узбекистана скорректировала предварительные итоги первого тура парламентских выборов: вместо ранее озвученных 128 участков результаты признаны на 125. Повторное голосование пройдет на 25, заявил на пресс-конференции глава Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

По одному месту в парламенте лишились лидеры первого тура - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш" и "Адолат". Теперь у них стало 42, 34 и 20 мест соответственно.

Итоги выборов в парламент Узбекистана Sputnik / Рамиз Бахтияров

Итоги выборов в парламент Узбекистана Sputnik / Рамиз Бахтияров

Итоги выборов в парламент Узбекистана Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 3 Sputnik / Рамиз Бахтияров Итоги выборов в парламент Узбекистана

Результаты пересмотрены еще в трех округах: №67 в Самаркандской области и два в Ферганской области — №102 и №106. В комментарии представителей Центризбиркома сообщается, что отмена итогов выборов по этим округам связана с выявленными после голосования нарушениями.