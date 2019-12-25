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Итоги выборов в парламент Узбекистана

Повторное голосование на парламентских выборах в Узбекистане пройдет в 25 округах — ЦИК

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191225/13102016/Vtoroy-tur-parlamentskikh-vyborov-v-Uzbekistane-proydet-v-25-okrugakh--TsIK.html

Центризбирком Узбекистана нашла ошибки на участках еще в трех избирательных округах. Повторное голосование состоится 5 января.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. ЦИК Узбекистана скорректировала предварительные итоги первого тура парламентских выборов: вместо ранее озвученных 128 участков результаты признаны на 125. Повторное голосование пройдет на 25, заявил на пресс-конференции глава Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

По одному месту в парламенте лишились лидеры первого тура - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш" и "Адолат". Теперь у них стало 42, 34 и 20 мест соответственно.

  • Итоги выборов в парламент Узбекистана
    Итоги выборов в парламент Узбекистана
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Итоги выборов в парламент Узбекистана
    Итоги выборов в парламент Узбекистана
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Итоги выборов в парламент Узбекистана
    Итоги выборов в парламент Узбекистана
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Итоги выборов в парламент Узбекистана

Результаты пересмотрены еще в трех округах: №67 в Самаркандской области и два в Ферганской области — №102 и №106. В комментарии представителей Центризбиркома сообщается, что отмена итогов выборов по этим округам связана с выявленными после голосования нарушениями. 




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