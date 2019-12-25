Кто избран в Законодательную палату Олий Мажлиса — список 125 депутатов

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Список избранных депутатов опубликован на официальном сайте Центризбиркома республики.

Всего в выборах приняли участие 744 кандидата, которые боролись за 150 мест в парламенте. По итогам проверок, выборы признаны несостоявшимся на участках по 25 избирательным округам. Некоторые кандидаты не смогли преодолеть обязательный 50-процентный барьер, а на отдельных участках были допущены ошибки при подсчете, поэтому принято решение о повторном голосовании, которое состоится 5 января 2020 года.

Пока места в Законодательной палате Узбекистана распределились следующим образом: УзЛиДеП - 42 места, "Миллий тикланиш" — 34, "Адолат" — 20, НДПУ - 18, Экологическая партия Узбекистана — 11.