18:21 25 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Срочно:
Выборы в парламент Узбекистана

Кто избран в Законодательную палату Олий Мажлиса — список 125 депутатов

Sputnik / Максим Блинов
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (114)
44411
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1308/85/13088587.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191225/13104403/Kto-izbran-v-Zakonodatelnuyu-palatu-Oliy-Mazhlisa--spisok-125-deputatov.html

ЦИК Узбекистана обнародовала список парламентариев, избранных в нижнюю палату Олий Мажлиса 22 декабря. В перечне 125 фамилий. Остальные 25 мест будут распределены 5 января в ходе повторного голосования

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Список избранных депутатов опубликован на официальном сайте Центризбиркома республики.

Всего в выборах приняли участие 744 кандидата, которые боролись за 150 мест в парламенте. По итогам проверок, выборы признаны несостоявшимся на участках по 25 избирательным округам. Некоторые кандидаты не смогли преодолеть обязательный 50-процентный барьер, а на отдельных участках были допущены ошибки при подсчете, поэтому принято решение о повторном голосовании, которое состоится 5 января 2020 года.

Пока места в Законодательной палате Узбекистана распределились следующим образом: УзЛиДеП - 42 места, "Миллий тикланиш" — 34, "Адолат" — 20, НДПУ - 18, Экологическая партия Узбекистана — 11.

Распределение мест в парламенте Узбекистана
Sputnik
Распределение мест в парламенте Узбекистана

 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (114)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Минимализм навсегда: лучшие спортивные фото Sputnik за 2019 год
Гаспарян: Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Гаспарян рассказал о страхах польских властей — видео
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться