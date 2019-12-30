Госсекретарь США планирует посетить Узбекистан в 2020 году

Майк Помпео в социальной сети рассказал, что в следующем году намерен побывать в ряде стран, в числе которых — Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в 2020 году планирует посетить Узбекистан.

"Рад совершить визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в наступающем году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Центральной Азии", — написал политик в Twitter

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что госсекретаря США Помпео в начале следующего года ожидают с официальным визитом в республике. Кроме того, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что визит Помпео в Беларусь состоится 4 января 2020 года.

Напомним, Майк Помпео занимает пост госсекретаря США с апреля 2018 года. До этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).