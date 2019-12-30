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Государственный секретарь США Майк Помпео

Госсекретарь США планирует посетить Узбекистан в 2020 году

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191230/13138977/Gossekretar-SShA-planiruet-posetit-Uzbekistan-v-2020-godu.html

Майк Помпео в социальной сети рассказал, что в следующем году намерен побывать в ряде стран, в числе которых — Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в 2020 году планирует посетить Узбекистан.

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WAKIL KOHSAR / AFP
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"Рад совершить визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в наступающем году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Центральной Азии", — написал политик в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что госсекретаря США Помпео в начале следующего года ожидают с официальным визитом в республике. Кроме того, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что визит Помпео в Беларусь состоится 4 января 2020 года.

Напомним, Майк Помпео занимает пост госсекретаря США с апреля 2018 года. До этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Теги:
Узбекистан, внешняя политика, политика, Майк Помпео, США



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