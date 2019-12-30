Госсекретарь США планирует посетить Узбекистан в 2020 году

"Рад совершить визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в наступающем году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и на юге Центральной Азии", — написал политик в Twitter.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что госсекретаря США Помпео в начале следующего года ожидают с официальным визитом в республике. Кроме того, пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что визит Помпео в Беларусь состоится 4 января 2020 года.
Напомним, Майк Помпео занимает пост госсекретаря США с апреля 2018 года. До этого он был директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Создание столь важного произведения доверили молодому узбекскому композитору, заслуженному артисту Узбекской ССР Мухтару Ашрафи и его наставнику по Московской государственной консерватории заслуженному деятелю искусств РСФСР Сергею Василенко.