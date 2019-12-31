Работа над ошибками и борьба с иждивенчеством: Мирзиёев о целях на 2020 год

Президент Узбекистана в последний день 2019 года провел встречу с представителями обеих палат парламента, а также с главами министерств и ведомств. Он рассказал о достигнутых результатах и поставил новые задачи на 2020 год.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев подвел итоги 2019 года на встрече с председателями обеих палат Олий Мажлиса, членами правительства, руководителями министерств и ведомств, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам узбекского лидера, республика в 2019-м достигла достойных успехов в политической и в экономической сферах, но все же предстоит еще немало сделать для улучшения благосостояния страны и народа.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости извлечь правильные уроки из допущенных в 2019 году ошибок. Для этого предстоит качественно и в срок выполнить намеченные на 2020 год преобразования. В частности, по словам президента, Кабинет Министров должен эффективно организовать деятельность исполнительной власти, разработать показатели эффективности работы министерств, государственных комитетов и других ведомств по каждому кварталу 2020 года, а также взять их исполнение под строгий контроль.

Особое внимание будет уделено управлению госпредприятиями и в целом экономическим сектором.

Помимо этого поставлена задача внедрить новую систему строительства и запуска инфраструктурных объектов в рамках инвестиционной программы, ускорить начатые реформы в сфере транспорта, особенно железнодорожного и воздушного.

В экономической сфере будет сделан упор на обеспечение стабильности, снижение инфляции и перевод на рыночное ценообразование для формирования свободной конкурентной среды. Эти меры, подчеркнул глава государства, не должны повлечь за собой резкого роста цен. Проблему планируется решить за счет наращивания объемов производства потребительских товаров и продуктов питания.

Шавкат Мирзиёев также поставил задачу улучшить предпринимательские условия в республики, одновременно искореняя у граждан настроения иждивенчества. В рамках этой реформы будет продолжена работа по внедрению и разъяснению положений нового Налогового кодекса.

После завершения Года инвестиций курс на сотрудничество с зарубежными партнерами останется в приоритете внешнеэкономической политики. Шавкат Мирзиёев поручил эффективно использовать прямые вложения и иностранные кредиты, направлять их на проекты с конкретным результатом.

Расширится в 2020-м и география экспорта узбекской продукции, а также номенклатура продаваемых за рубеж товаров. С этой целью продолжится процесс совершенствования таможенного регулирования.

В сфере туризма главой государства поставлены новые целевые показатели: 7,5 миллиона иностранных гостей за год и полтора миллиарда долларов дохода от экспорта туруслуг.

В Социальной сфере президент уделил особое внимание молодежи и укреплению института семьи и брака.

В завершении своего обращения президент подчеркнул, что для полного и качественного выполнения определенных задач все руководители должны “спуститься” до нижних звеньев своей системы и мобилизовать коллектив и ресурсы.