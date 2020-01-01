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Шавкат Мирзиёев поздравил Узбекистан с Днем конституции

Президент Узбекистана поздравил народ с Новым 2020 годом

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200101/13146777/Prezident-Uzbekistana-pozdravil-narod-s-Novym-2020-godom.html

Глава государства выступил с традиционным телевизионным поздравлением, в котором пожелал узбекистанцам благополучия и успехов.

Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Новым годом. Видеообращение главы государства опубликовано на официальной странице в Facebook.

"Год запомнился яркими событиями, но были и трудности и серьезные испытания. Мы достигли серьезных успехов в экономике, промышленности и сельском хозяйстве. Открыты новые возможности для бизнеса и предпринимательства. Преображается облик наших городов и сел - всей нашей страны", — Подчеркнул глава государства в своем обращении.

Он добавил. что особое внимание уделялось науке и образованию, открылись филиалы ведущих зарубежных вузов.

По словам президента, прошедшие выборы в Олий Мажлис и местные кенгаши показали, что страна не свернет с пути демократических реформ.

"В 2020 году мы продолжим социально-экономические реформы и будем поддерживать предпринимателей и бизнесменов. Мы продолжим поддержку пенсионеров и ветеранов, а также нашей молодежи", — заверил узбекский лидер.

Он также добавил, что в международной политике республика продолжит свой курс на сближение с соседними странами региона.

Полную версию новогоднего поздравления смотрите в видео.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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