Президент Узбекистана поздравил народ с Новым 2020 годом

Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Новым годом. Видеообращение главы государства опубликовано на официальной странице в Facebook.
"Год запомнился яркими событиями, но были и трудности и серьезные испытания. Мы достигли серьезных успехов в экономике, промышленности и сельском хозяйстве. Открыты новые возможности для бизнеса и предпринимательства. Преображается облик наших городов и сел - всей нашей страны", — Подчеркнул глава государства в своем обращении.
Он добавил. что особое внимание уделялось науке и образованию, открылись филиалы ведущих зарубежных вузов.
По словам президента, прошедшие выборы в Олий Мажлис и местные кенгаши показали, что страна не свернет с пути демократических реформ.
"В 2020 году мы продолжим социально-экономические реформы и будем поддерживать предпринимателей и бизнесменов. Мы продолжим поддержку пенсионеров и ветеранов, а также нашей молодежи", — заверил узбекский лидер.
Он также добавил, что в международной политике республика продолжит свой курс на сближение с соседними странами региона.
Полную версию новогоднего поздравления смотрите в видео.