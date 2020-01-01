Ташкент и Вашингтон перенесли визит Помпео в Узбекистан

По информации МИД, конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам. Подробнее - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Визит госсекретаря США Майкла Помпео в Узбекистан, намеченный на 5-6 января, переносится на более поздний срок по взаимной договоренности, сообщает МИД.

"По взаимной договоренности намеченный на 5-6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в Ташкенте в формате "Центральная Азия – США" ("С5+1") переносятся на более поздние сроки", - говорится в сообщении.

Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

Планировалось, что Помпео в ходе визита в Ташкент должен был встретиться с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. На министерской встрече формата "Центральная Азия – США" ("С5+1") стороны должны были обсудить вопросы регионального сотрудничества, в частности, пути активизации экономического взаимодействия, укрепления безопасности границ, а также интеграции Афганистана в торговые и транспортные системы Центральной Азии.