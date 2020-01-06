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ЦИК обнародовала данные о профессиональном составе парламентариев

© Flickr / Ken Teegardin
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (124)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200106/13168932/TsIK-obnarodoval-dannye-o-professionalnom-sostave-parlamentariev.html

Наибольшее количество депутатов - представители науки, образования - их более 21 % от общего числа избранных парламентариев. На втором месте специалисты экономической, банковской и сферы - чуть более 15 %.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Махмуд Истамов объявил окончательные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса.

По итогам выборов, политические партии получили следующие места в Законодательную палату Олий Мажлиса:

Итоги выборов в Олий Мажлис
© Sputnik /
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

1. Либерально-демократическая партия Узбекистана - 53 депутатских мест;

2. Демократическая партия "Миллий Тикланиш" – 36 депутатских мест;

3. Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" - 24 депутатских мест;

4. Народно-демократическая партия Узбекистана - 22 депутатских мест;

5. Экологическая партия Узбекистана -15 депутатских мест.

Согласно протоколам и решениям, представленным 25 окружными избирательными комиссиями в ЦИК, по итогам второго тура выборов, проведенного 5 января, в депутаты в Законодательную палату Олий Мажлиса были избраны:

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- 11 из 15 кандидатов от  Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана;

- 2 из 11 кандидатов от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш";

- 4 из 9 кандидатов от Народно-демократической партии Узбекистана;

- 4 из 10 кандидатов от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат";

- 4 из 5 кандидатов от Экологической партии Узбекистана.

Также, был утвержден нагрудной знак и удостоверение депутатов.

 

Наибольшее количество депутатов - представители науки, образования - их более 21 % от общего числа избранных парламентариев. На втором месте специалисты экономической, банковской и сферы - чуть более 15 %.
Юристов и представителей правоохранительных структур, а также общественных и неправительственных некоммерческих организаций - по 14%. 
Самым малым количеством представлена сфера СМИ - всего 4% от общего количества.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (124)
Теги:
итоги выборов, ЦИК Узбекистана, Узбекистан, голосование, парламентские выборы, выборы



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