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Заседанисе сената Олий Мажлис

Названы даты выборов в Сенат Олий Мажлиса

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (127)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200108/13173712/Nazvana-data-vyborov-v-Senat-Oliy-Mazhlisa.html

В соответствии с Избирательным кодексом республики, выборы членов Сената проводятся не позднее одного месяца после избрания депутатов местных органов власти, которые состоялись 22 декабря 2019 года.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Совместные заседания депутатов представительных органов госвласти автономии Каракалпакстан, областей, районов и городов Узбекистана, на которых будут избраны члены Сената Олий Мажлиса страны, состоятся 16-17 января, сообщили в пресс-центре ЦИК республики.

"ЦИК 8 января рассмотрел вопросы, связанные с организацией и проведением выборов членов Сената Олий Мажлиса в соответствии с Избирательным кодексом республики Узбекистан. Выборы назначены на 16-17 января", — сказал представитель Центризбиркома.

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Совместные заседания депутатов представительных органов госвласти автономии Каракалпакстан, областей, районов и городов Узбекистана, на которых будут избраны члены Сената Олий Мажлиса страны, состоятся 16-17 января, сообщили в пресс-центре ЦИК республики. "ЦИК 8 января рассмотрел вопросы, связанные с организацией и проведением выборов членов Сената Олий Мажлиса в соответствии с Избирательным кодексом республики Узбекистан. Выборы назначены на 16-17 января", — сказал представитель Центризбиркома. В соответствии с Избирательным кодексом республики, выборы членов Сената проводятся не позднее одного месяца после избрания депутатов местных органов власти, которые состоялись 22 декабря 2019 года. Выборы в Сенат проводятся путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов представительных органов госвласти из числа этих депутатов.

Публикация от Sputnik Узбекистан (@sputnikuzb)

В соответствии с Избирательным кодексом республики, выборы членов Сената проводятся не позднее одного месяца после избрания депутатов местных органов власти, которые состоялись 22 декабря 2019 года. Выборы в Сенат проводятся путем тайного голосования на соответствующих совместных заседаниях депутатов представительных органов госвласти из числа этих депутатов.

Итоги выборов в Олий Мажлис
© Sputnik /
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса
Двухпалатный парламент в Узбекистане был впервые сформирован в 2005 году. В законодательной палате на постоянной основе сроком на пять лет работают 150 депутатов. В верхней палате — Сенате — работают 100 депутатов, в том числе 84 избираются в равном количестве — по шесть человек — от Каракалпакстана, областей и Ташкента. Еще 16 членов Сената назначаются президентом Узбекистана из числа наиболее авторитетных граждан страны. Срок их полномочий — пять лет.

Выборы в Законодательную палату Олей Мажлиса состоялись в два тура: 22 декабря 2019 года в республике прошли всенародные выборы в нижнюю палату парламента, однако в 25 избирательных округах кандидаты не набрали нужного числа голосов. Второй тур состоялся 5 января.

По их итогам представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и Демократической партии (ДПУ) "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") сохранили большинство мест — 53 и 36. Еще три участвовавшие в выборах партии — Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — получили 22, 24 и 15 депутатских мандатов.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (127)
Теги:
Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса, парламентские выборы, выборы



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