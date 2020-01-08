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Пограничный столб

Узбекистан и Таджикистан приступили к процессу демаркации границы

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200108/13173808/Uzbekistan-i-Tadzhikistan-pristupili-k-protsessu-demarkatsii-granitsy.html

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства РУз, переговоры прошли в конструктивной и дружественной атмосфере.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Первое заседание совместной демаркационной комиссии Узбекистана и Таджикистана состоялось в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства и иностранных дел РУз.

"Седьмого января в Ташкенте состоялось первое заседание совместной демаркационной комиссии республики Узбекистан и республики Таджикистан", — говорится в публикации.

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В ходе переговоров стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, которые подкреплены стратегическим партнерством.

На заседании были утверждены нормативно-правовые и технические документы, которые послужат фундаментом для дальнейшей демаркации узбекско-таджикской границы. Также был согласован план-график встреч на 2020 год.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, переговоры прошли в конструктивной и дружественной атмосфере. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол.

Протяженность государственной границы Узбекистана с Таджикистаном составляет более 1,33 тысячи километров. После распада СССР около 20% линии узбекской-таджикской госграницы оставались неделимитированной. В марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Теги:
демаркация, госграница, политика, Таджикистан, Узбекистан



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