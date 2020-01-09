В Абхазии могут ввести чрезвычайное положение из-за протестов оппозиции

Девятого января недовольные результатами президентских выборов активисты ворвались в администрацию главы государства, требуя отставки Рауля Хаджимбы. В настоящее время ситуация около здания спокойная, но люди не расходятся.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим несения службы, в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба по итогам заседания Совета Безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности", — заявил Хаджимба после экстренного заседания Совбеза.

Абхазская оппозиция уже несколько месяцев протестует против итогов президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Девятого января активисты вышли на митинг в Сухуме, требуя отставки Рауля Хаджимбы.

Sputnik Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.

Часть участников акции прорвалась в здание его администрации, где к тому времени уже не осталось сотрудников офиса, другая отправилась к парламенту (он находится в том же здании — ред.), где проходит встреча депутатов с представителями оппозиции, пишет Sputnik Абхазия. Сотрудники агентства следят за развитием событий и ведут текстовую трансляцию.

© Sputnik / Стрингер Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.

Оппозиционеры недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.