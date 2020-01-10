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Штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Узбекистан возглавил Экономико-экологический комитет ОБСЕ в 2020 году

© Sputnik / Тарас Лариохин
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200110/13186015/Uzbekistan-vozglavil-Ekonomiko-ekologicheskiy-komitet-OBSE-v-2020-godu.html

Председательство в комитете позволит республике активно продвигать региональные и международные инициативы, созвучные целям и принципам ОБСЕ, и будет способствовать проведению более активных реформ в стране.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Узбекистан назначен председателем Экономико-экологического комитета Постоянного совета ОБСЕ в 2020 году, сообщила пресс-служба МИД республики.

Главой комитета стал постоянный представитель страны при ОБСЕ посол Шерзод Асадов. Решение о назначение было принято в четверг действующим председательством Албании в данной организации.

"Экономико-экологический комитет курирует широкий круг вопросов сотрудничества и безопасности в экономической и экологической сферах на пространстве ОБСЕ, включая проблематику противодействия коррупции, энергетическую и продовольственную безопасность, транспорт и логистику, миграцию, развитие информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что председательство Узбекистана в комитете стало свидетельством признания эффективности различных реформ, которые проводятся в республике под руководством президента Шавката Мирзиёева.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир
Пресс-служба ОБСЕ
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В частности, это укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитие транспортной связи и расширение транзитного потенциала региона. Также следует отметить те меры, которые предпринимает страна для улучшения экологической обстановки в зоне Приаралья.

Председателем Комитета по вопросам безопасности назначен постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Буш, а главой Комитета по правам человека — постпред Чехии при организации Иво Шрамек.

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Теги:
Посол, председательство, Узбекистан, ОБСЕ



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