Путин назвал новые сроки запуска "Северного потока-2"

Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров, вопрос лишь в сроках, заявил президент страны.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Работа по строительству и запуску газопровода "Северный поток-2" должна быть завершена до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что страна сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос лишь в сроках, отметил он.

"Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает", — сообщил Путин журналистам на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, отвечая на вопрос о перспективах завершения проекта "Северный поток-2".

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-2", уже приостановила работу.

Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер заявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2 460 километров.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что проект "Северный поток-2" будет завершен вне зависимости от санкций США. Однако "осадочек останется", отметила она.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также считает, что газопровод достроят в любом случае.

Газопровод "Турецкий поток", трубы которого проложены по дну Черного моря, был запущен 8 января.