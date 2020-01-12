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Избирательный участок во время выборов президента Абхазии

Назначена дата новых выборов президента Абхазии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200112/13201974/Naznachena-data-novykh-vyborov-prezidenta-Abkhazii.html

Десятого января кассационная инстанция Верховного суда страны признала незаконным решение ЦИК о результатах прошлых выборов главы государства.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта 2020 года, сообщает Sputnik Абхазия, корреспондент которого находится в ЦИК. 

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По словам председателя Центризбиркома Тамаза Гогия, решение о дате было принято членами комиссии на заседании в воскресенье практически единогласно.

Также был поставлен вопрос об избрании председателя ЦИК страны. На должность был переизбран Тамаз Гогия.

Напомним, абхазская оппозиция уже несколько месяцев протестует против итогов президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Девятого января активисты вышли на митинг в Сухуме, требуя отставки Рауля Хаджимбы.

  • Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
    Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.
    Sputnik
  • Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
    Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. Протестующие утверждают, что на прошедших выборах главы Республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.
    Sputnik
  • Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
    Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.
    © Sputnik / Стрингер
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Sputnik
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.

Десятого января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошлых выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

Теги:
протесты, оппозиция, политика, выборы президента, выборы, Абхазия



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