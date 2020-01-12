Назначена дата новых выборов президента Абхазии

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта 2020 года, сообщает Sputnik Абхазия, корреспондент которого находится в ЦИК.
Также был поставлен вопрос об избрании председателя ЦИК страны. На должность был переизбран Тамаз Гогия.
Напомним, абхазская оппозиция уже несколько месяцев протестует против итогов президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Девятого января активисты вышли на митинг в Сухуме, требуя отставки Рауля Хаджимбы.
- Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.Sputnik
- Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме. Протестующие утверждают, что на прошедших выборах главы Республики действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов.Sputnik
- Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме.© Sputnik / Стрингер
Десятого января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошлых выборов главы государства.
Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.