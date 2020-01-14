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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Нью-Дели с рабочим визитом, встретился с Министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром

Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Индии

МИД Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200114/13216621/Abdulaziz-Kamilov-vstretilsya-s-glavoy-MID-Indii.html

Министры иностранных дел обсудили важные аспекты двустороннего сотрудничества и подняли вопрос урегулирования афганского кризиса.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник встретился в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает МИД республики.

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-индийского сотрудничества, будущие совместные мероприятия и встречи на высшем и других уровнях. Особое внимание было уделено перспективам укрепления культурно-гуманитарных связей прежде всего в сферах образования и науки.

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Главы МИД также подчеркнули важность развития экономического сотрудничества между Узбекистаном и Индией.

Отдельно стороны остановились на афганской проблеме. Министры выразили заинтересованность в скорейшей стабилизации положения в Афганистане, что, в свою очередь, позволит расширить сотрудничество в регионе.

Для этого Узбекистан и Индия намерены регулярно проводить встречи в формате диалога "Индия - Центральная Азия". Первый диалог в трехстороннем формате состоялся в Самарканде в январе прошлого года.

В пленарной сессии приняли участие главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Индии. Следующая встреча пройдет уже с участием министра иностранных дел Афганистана.

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Теги:
Встреча, МИД Узбекистана, Узбекистан, Абдулазиз Камилов, Индия



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