Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД Индии

Министры иностранных дел обсудили важные аспекты двустороннего сотрудничества и подняли вопрос урегулирования афганского кризиса.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во вторник встретился в Нью-Дели со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщает МИД республики.

Стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-индийского сотрудничества, будущие совместные мероприятия и встречи на высшем и других уровнях. Особое внимание было уделено перспективам укрепления культурно-гуманитарных связей прежде всего в сферах образования и науки.

Главы МИД также подчеркнули важность развития экономического сотрудничества между Узбекистаном и Индией.

Отдельно стороны остановились на афганской проблеме. Министры выразили заинтересованность в скорейшей стабилизации положения в Афганистане, что, в свою очередь, позволит расширить сотрудничество в регионе.

Для этого Узбекистан и Индия намерены регулярно проводить встречи в формате диалога "Индия - Центральная Азия". Первый диалог в трехстороннем формате состоялся в Самарканде в январе прошлого года.

В пленарной сессии приняли участие главы МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Индии. Следующая встреча пройдет уже с участием министра иностранных дел Афганистана.