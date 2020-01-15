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Узбекистан и Латвия планируют сотрудничать на уровне регионов

Пресс-служба МИД
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20200115/13220460/Uzbekistan-i-Latviya-planiruyut-sotrudnichat-na-urovne-regionov.html

В Сейме Латвии придают важное значение дальнейшему развитию межпарламентских контактов и взаимодействия с Олий Мажлисом - отметил латвийский депутат.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в Латвийской Республике Кадамбай Султанов встретился с членом группы по развитию сотрудничества с парламентом Узбекистана Сейма Латвии Эдмундсом Тейрумниексом, сообщает пресс-служба МИД республики.

Флаг Латвии на правительственном автомобиле
© Sputnik / AlexTikhomirov
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Состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшей активизации межпарламентского сотрудничества. Обсуждены итоги недавних выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса, за которыми наблюдал ряд латвийских парламентариев во главе с председателем Комитета по международным делам Рихардсом Колсом.

Эдмундс Тейрумниекс позитивно оценил высокий уровень организации и транспарентности процесса голосования в Узбекистане. Особо отметил, что в Сейме придают важное значение дальнейшему развитию межпарламентских контактов и взаимодействия с Олий Мажлисом.

Латвийский депутат также подчеркнул важность наращивания сотрудничества на уровне регионов двух стран.

Теги:
сотрудничество, Встреча, Посол, Узбекистан, Латвия, МИД Узбекистана



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